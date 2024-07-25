Сообщника блогера Шабутдинова объявили в международный розыск

Сообщника блогера Аяза Шабутдинова объявили в международный розыск

Таганский районный суд Москвы заочно арестовал сообщника блогера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Фигурант обвиняется в 92 эпизодах мошенничества. Он скрылся от органов предварительного расследования, поэтому объявлен в международный розыск.

Ранее следователи возбудили еще пять уголовных дел в отношении Шабутдинова. Блогер был задержан в Москве 3 ноября 2023 года. По данным следствия, он использовал для продажи своих образовательных программ и тренингов агрессивный маркетинг. До возбуждения пяти новых уголовных дел в деле Шабутдинова насчитывалось 73 эпизода мошенничества.