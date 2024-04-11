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13:37, 11 апреля 2024Силовые структуры

Блогера Шабутдинова обвинили в 73 эпизодах мошенничества

Блогера Аяза Шабутдинова обвиняют в 73 эпизодах мошенничества
Аяз Шабутдинов

Аяз Шабутдинов. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Блогера Аяза Шабутдинова обвиняют в 73 эпизодах мошенничества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Калоя Ахильгова.

Ранее в его деле фигурировало 50 эпизодов.

18 марта Московский городской суд оставил без изменения постановление Таганского районного суда столицы о продлении Шабутдинову срока содержания под стражей до 16 апреля. Также суд арестовал денежные средства и автомобиль коуча.

Блогера задержали 3 ноября 2023 года в Москве. По данным следствия, Шабутдинов использовал агрессивный маркетинг для продажи своих образовательных программ и тренингов.

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      Екатерина Кашурникова
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