Блогера Шабутдинова обвинили в 73 эпизодах мошенничества

Блогера Аяза Шабутдинова обвиняют в 73 эпизодах мошенничества

Блогера Аяза Шабутдинова обвиняют в 73 эпизодах мошенничества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Калоя Ахильгова.

Ранее в его деле фигурировало 50 эпизодов.

18 марта Московский городской суд оставил без изменения постановление Таганского районного суда столицы о продлении Шабутдинову срока содержания под стражей до 16 апреля. Также суд арестовал денежные средства и автомобиль коуча.

Блогера задержали 3 ноября 2023 года в Москве. По данным следствия, Шабутдинов использовал агрессивный маркетинг для продажи своих образовательных программ и тренингов.