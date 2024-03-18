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17:19, 18 марта 2024Силовые структуры

Суд оставил блогера Аяза Шабутдинова под стражей

В Москве суд оставил без изменений срок содержания в СИЗО Аяза Шабутдинова

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Московский городской суд оставил без изменения постановление Таганского районного суда столицы о продлении срока содержания под стражей блогера Аяза Шабутдинова, обвиняемого по статье о мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Ранее Таганский районный суд продлил пребывание фигуранта в СИЗО до 16 апреля.

В феврале в отношении Шабутдинова следователи МВД возбудили еще семь уголовных дел.

Блогера задержали 3 ноября 2023 года в Москве. По данным следствия, Шабутдинов использовал агрессивный маркетинг для продажи своих образовательных программ и тренингов.

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      Анна Габай
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