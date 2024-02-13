Против блогера Шабутдинова возбудили еще семь уголовных дел

ТАСС: против блогера Аяза Шабутдинова возбудили еще семь уголовных дел

Против блогера Аяза Шабутдинова возбудили еще семь уголовных дел. Об этом сообщает ТАСС.

По его данным, следователи МВД возбудили дела по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

6 февраля стало известно, что в рамках уголовного дела, в котором обвиняется блогер Аяз Шабутдинов, признаны потерпевшими еще трое человек.

Шабутдинова задержали в Москве 3 ноября 2023 года. Следствие считает, что он использовал агрессивный маркетинг для продажи своих образовательных программ и тренингов. Вину блогер не признает.