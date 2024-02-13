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17:53, 13 февраля 2024Силовые структуры

Против блогера Шабутдинова возбудили еще семь уголовных дел

ТАСС: против блогера Аяза Шабутдинова возбудили еще семь уголовных дел

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Против блогера Аяза Шабутдинова возбудили еще семь уголовных дел. Об этом сообщает ТАСС.

По его данным, следователи МВД возбудили дела по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

6 февраля стало известно, что в рамках уголовного дела, в котором обвиняется блогер Аяз Шабутдинов, признаны потерпевшими еще трое человек.

Шабутдинова задержали в Москве 3 ноября 2023 года. Следствие считает, что он использовал агрессивный маркетинг для продажи своих образовательных программ и тренингов. Вину блогер не признает.

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      Екатерина Кашурникова
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