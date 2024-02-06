Число потерпевших по делу о мошенничестве блогера Шабутдинова выросло

ТАСС: В деле блогера Шабутдинова появилось еще трое потерпевших

В рамках уголовного дела о мошенничестве, в котором обвиняется блогер Аяз Шабутдинов, признаны потерпевшими еще трое человек. Об этом сообщает ТАСС.

По данным правоохранительных органов, весной 2023 года Шабутдинов и его сообщники убедили их в высокой эффективности своих образовательных программ. Потерпевшие перевели на счета блогера суммы от 147 тысяч до 311 тысяч рублей, заключили договор на оказание услуг, но свои обязательства Шабутдинов не выполнил.

30 января сообщалось, что число потерпевших по делу достигло 50 человек. Мосгорсуд отказался выпустить блогера из СИЗО.

Шабутдинова задержали в Москве 3 ноября 2023 года. Следствие считает, что он использовал агрессивный маркетинг для продажи своих образовательных программ и тренингов. Вину блогер не признает.