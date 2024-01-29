Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:12, 29 января 2024Силовые структуры

Обвиняемого в обмане клиентов российского блогера отказались отпустить из СИЗО

Мосгорсуд оставил блогера Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве, под стражей

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Мосгорсуд отказался выпустить из СИЗО блогера и предпринимателя Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Тем самым апелляционная инстанция отклонила жалобу защиты подсудимого на продление меры пресечения и оставила его под стражей.

Таганский суд Москвы 12 декабря продлил на два месяца арест Шабутдинова до 16 февраля. 15 января сообщалось, что в деле блогера появились еще восемь новых эпизодов мошенничества, связанных с обманутыми клиентами, которые приобретали курс в надежде преуспеть в бизнесе, но не получили такого результата. Цена курса варьировалась от 199 до 400 тысяч рублей. Ущерб в новых восьми эпизодах оценивается более чем в два миллиона рублей.

3 ноября 2023 года Шабутдинова задержали в Москве по подозрению в мошенничестве и отправили в СИЗО.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На бывшем заводе Volkswagen в России нашли тысячи новых иномарок. Какие машины там есть и можно ли их купить?

      В петербургской школе в руках ученика взорвалась страйкбольная граната

      Москвичей призвали не бояться «барической ложбины»

      В российском городе водитель иномарки перекрыл проезд ехавшей к ребенку скорой

      200-килограммовую акулу с окровавленной пастью вынесло на популярный пляж

      Нападение на полицейских в центре Москвы попало на видео

      Путин увидел документы для подписания и эмоционально отреагировал на их объем

      Создан аккумулятор с рекордной скоростью зарядки

      На Урале отец нашел дочь без сознания и вместо вызова скорой отнес ее к жене

      Обвиняемого в обмане клиентов российского блогера отказались отпустить из СИЗО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше