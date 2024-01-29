Обвиняемого в обмане клиентов российского блогера отказались отпустить из СИЗО

Мосгорсуд оставил блогера Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве, под стражей

Мосгорсуд отказался выпустить из СИЗО блогера и предпринимателя Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Тем самым апелляционная инстанция отклонила жалобу защиты подсудимого на продление меры пресечения и оставила его под стражей.

Таганский суд Москвы 12 декабря продлил на два месяца арест Шабутдинова до 16 февраля. 15 января сообщалось, что в деле блогера появились еще восемь новых эпизодов мошенничества, связанных с обманутыми клиентами, которые приобретали курс в надежде преуспеть в бизнесе, но не получили такого результата. Цена курса варьировалась от 199 до 400 тысяч рублей. Ущерб в новых восьми эпизодах оценивается более чем в два миллиона рублей.

3 ноября 2023 года Шабутдинова задержали в Москве по подозрению в мошенничестве и отправили в СИЗО.