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12:17, 3 ноября 2023Силовые структуры

ФСБ задержала блогера-миллионника Аяза Шабутдинова по подозрению в мошенничестве

В Москве по подозрению в мошенничестве задержан блогер-миллионник Аяз Шабутдинов

Фото: Виталий Невар / ТАСС

В Москве ФСБ задержала блогера-миллионника Аяза Шабутдинова по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает «360».

По данным издания, Шабутдинов вернулся в Москву из-за границы и поехал в съемные апартаменты. Там его задержали сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно со столичным управлением ФСБ.

Дело связано с продажей образовательных курсов. 3 ноября блогер планировал запустить еще один курс, обещая научить каждого зарабатывать миллионы.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы продлил на три месяца срок домашнего ареста блогеру Елене Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов на 918 миллионов рублей. Создательница «Марафона желаний» останется под избранной ей мерой пресечения до 26 января.

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