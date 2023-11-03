ФСБ задержала блогера-миллионника Аяза Шабутдинова по подозрению в мошенничестве

В Москве по подозрению в мошенничестве задержан блогер-миллионник Аяз Шабутдинов

В Москве ФСБ задержала блогера-миллионника Аяза Шабутдинова по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает «360».

По данным издания, Шабутдинов вернулся в Москву из-за границы и поехал в съемные апартаменты. Там его задержали сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно со столичным управлением ФСБ.

Дело связано с продажей образовательных курсов. 3 ноября блогер планировал запустить еще один курс, обещая научить каждого зарабатывать миллионы.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы продлил на три месяца срок домашнего ареста блогеру Елене Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов на 918 миллионов рублей. Создательница «Марафона желаний» останется под избранной ей мерой пресечения до 26 января.