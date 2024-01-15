В деле блогера Шабутдинова появились новые эпизоды с миллионным ущербом

В деле блогера Шабутдинова появилось восемь новых эпизодов о мошенничестве

В деле блогера и предпринимателя Аяза Шабутдинова появилось восемь новых эпизодов о мошенничестве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам собеседника издания, их приобщили к делу 12 января. Эпизоды связаны с обманутыми клиентами, которые приобретали курс блогера с надеждой преуспеть в бизнесе и с легкостью вести предпринимательскую деятельность, но не получали такого результата. Фирма Шабутдинова не планировала оказывать услуги, на которые заключался договор, заявил источник РЕН ТВ.

Цена курса варьировалась от 199 до 400 тысяч рублей. Ущерб в новых восьми эпизодах оценивается более чем в 2 миллиона рублей.

3 ноября 2023 года Шабутдинова задержали в Москве по подозрению в мошенничестве и отправили в СИЗО. Позже его арест продлили до 16 февраля.