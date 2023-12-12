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17:06, 12 декабря 2023Силовые структуры

Арест блогеру Шабутдинову продлили

В Москве суд продлил на два месяца арест блогеру Шабутдинову

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Таганский суд Москвы продлил на два месяца арест блогеру и предпринимателю Аязу Шабутдинову. Об этом сообщает ТАСС.

Шабутдинов пробудет под стражей до 16 февраля 2024 года. При этом защита просила освободить его под залог в 50 миллионов рублей или отправить под домашний арест. Мужчина находится в СИЗО с начала ноября.

8 декабря в суд поступило ходатайство со стороны следствия о продлении ареста блогеру.

Шабутдинов является фигурантом дела о мошенничестве. Следствие считает, что он использовал агрессивный маркетинг для продажи своих образовательных программ и тренингов. Вину блогер не признает.

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      Варвара Митина
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