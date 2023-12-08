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19:36, 8 декабря 2023Силовые структуры

Следствие запросило продлить арест блогеру Шабутдинову

Следствие запросило продлить арест блогеру Шабутдинову по делу о мошенничестве
Аяз Шабутдинов

Аяз Шабутдинов. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Таганский суд Москвы поступило ходатайство со стороны следствия о продлении ареста блогеру и предпринимателю Аязу Шабутдинову, обвиняемому в мошенничестве, сообщает РИА Новости.

Судебное заседание состоится 12 декабря. Информацию подтвердил адвокат блогера Никита Апаликов в своем Telegram-канале. Он предположил, что в этот раз следствие будет просить продлить содержание под стражей Шабутдинова еще на два месяца.

Ранее сообщалось, что суд арестовал денежные средства на 17 счетах Шабутдинова. По данным прокуратуры города, это было сделано с целью обеспечения возмещения ущерба, причиненного потерпевшим по делу.

Шабутдинов является фигурантом дела о мошенничестве. Следствие считает, что он использовал агрессивный маркетинг для продажи своих образовательных программ и тренингов. Сам блогер с начала ноября находится в СИЗО.

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      Илона Палей
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