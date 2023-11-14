Арестованный блогер Шабутдинов рассказал про свой первый день в СИЗО

Блогер Аяз Шабутдинов лишился книги и встретился со старшим по камере в СИЗО

Арестованный блогер и предприниматель Аяз Шабутдинов рассказал о первых днях жизни в СИЗО, где, по решению суда, должен находиться до 16 декабря. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщает «Звезда» в своем Telegram-канале.

По словам Шабутдинова, при поступлении у него взяли анализ на ВИЧ-инфекцию, поставили прививку и заставили приседать. Последнее, делится блогер, необходимо для проверки, не проносит ли арестованный что-то с собой в одной из естественных полостей тела. Перед входом в камеру у него забрали книгу, а взамен выдали матрац, обмотанный в «когда-то белую» простыню.

«Захожу (в камеру) и слышу: “Добрый вечер, я старший”. Подумал: “Началось”», - делится Шабутдинов.

Ранее блогер рассказал, что встретил множество единомышленников среди сокамерников, и назвал их интересными людьми.