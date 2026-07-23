Скандальную певицу Mia Boyka обвинили в долге за клип «Экспонат»

Мастер по изготовлению париков обвинила Mia Boyka в неуплате услуг за клип «Экспонат»

Мастер по изготовлению париков обвинила певицу Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко) в отсутствии оплаты за свою работу. Об этом стало известно из ролика, опубликованного в социальной сети Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Женщина, которая сообщила, что работала с артисткой, уточнила, что изготовила для Марии два изделия. Один парик использовался на съемках клипа на трек «Экспонат», второй — при выступлениях певицы на концертах.

«Была уверена, что те два, которые я сделала, подойдут идеально. Они получились очень кукольными и максимально наивными», — поделилась мастер.

Она отметила, что спустя месяц деньги за работу так и не поступили. Сама Бойко никак не прокомментировала обвинения, оставив под видео ироничную реплику: «Фамилия не склоняется».

Ранее зрители концерта Mia Boyka в Набережных Челнах пришли в розовом в ответ на ее критику. Блогер Владислав Шунский устроил флешмоб на выступлении певицы.