Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
14:52, 23 июля 2026 (обновлено: 15:30, 23 июля 2026)Культура

Скандальную певицу Mia Boyka обвинили в долге за клип «Экспонат»

Мастер по изготовлению париков обвинила Mia Boyka в неуплате услуг за клип «Экспонат»
Андрей Шеньшаков

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Globallookpress.com

Мастер по изготовлению париков обвинила певицу Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко) в отсутствии оплаты за свою работу. Об этом стало известно из ролика, опубликованного в социальной сети Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Женщина, которая сообщила, что работала с артисткой, уточнила, что изготовила для Марии два изделия. Один парик использовался на съемках клипа на трек «Экспонат», второй — при выступлениях певицы на концертах.

«Была уверена, что те два, которые я сделала, подойдут идеально. Они получились очень кукольными и максимально наивными», — поделилась мастер.

Она отметила, что спустя месяц деньги за работу так и не поступили. Сама Бойко никак не прокомментировала обвинения, оставив под видео ироничную реплику: «Фамилия не склоняется».

Ранее зрители концерта Mia Boyka в Набережных Челнах пришли в розовом в ответ на ее критику. Блогер Владислав Шунский устроил флешмоб на выступлении певицы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Истребитель пятого поколения Су-57 разбился под Москвой. Летчик до последнего уводил самолет от жилых домов
    Индийский бензин приблизился к России
    Россияне пожаловались на грязное море на популярном курорте Турции
    В США назвали «самое подходящее время» для завершения конфликта на Украине
    Такер Карлсон посетовал на ведение войны США против России
    Мужчина похудел на 45 килограммов ради интимной жизни благодаря одному продукту
    Постсоветская страна снизила добычу нефти
    В Госдуме ответили на заявление нового главкома ВСУ о россиянах
    На Западе оценили советскую ракету 5В55
    Заброшенный под видом беженца в Россию украинский агент раскрыл свой план
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok