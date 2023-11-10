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18:35, 10 ноября 2023Силовые структуры

Арестованный блогер рассказал об условиях своей камеры в российском СИЗО

Блогер Шабутдинов назвал интересными своих сокамерников, они делятся с ним едой

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Арестованный блогер и предприниматель Аяз Шабутдинов встретил единомышленников среди сокамерников и назвал их интересными людьми. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на адвоката.

Шабутдинов передал своему юристу сообщение, в котором рассказал об условиях СИЗО. Он попал в камеру, где находятся еще пятеро человек, которые делятся с ним едой. Один из сокамерников узнал блогера, по его франшизе он с друзьями создал большую сеть кофеен. Другой арестант является представителем правления крупной компании.

«Приняли меня нормально», — отметил Шабутдинов. По его словам, он сделал себе шнурки для ботинок из упаковки от пластиковых бутылок.

9 ноября сообщалось, что блогеру могут ужесточить обвинение в связи с тем, что в полицию собираются подать заявления еще 30 пострадавших от его курсов. Пока в уголовном деле фигурируют восемь пострадавших, ущерб оценивается как минимум в четыре миллиона рублей.

Шабутдинов был задержан в Москве 3 ноября, незадолго до проведения онлайн-форума. Следствие считает, что блогер использовал агрессивный маркетинг, чтобы продать образовательные программы, тренинги и вебинары. Блогера отправили в СИЗО до 16 декабря.

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      Любовь Ширижик
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