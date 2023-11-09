Стало известно о возможном ужесточении обвинения блогеру Аязу Шабутдинову

Заявления в полицию готовят еще 30 пострадавших от курсов блогера Шабутдинова

Обвинение блогеру и предпринимателю Аязу Шабутдинову может ужесточиться, стало известно Telegram-каналу Mash.

По данным источника, заявления в полицию готовят еще 30 пострадавших от курсов Шабутдинова. Пока в уголовном деле фигурируют восемь пострадавших, ущерб оценивается как минимум в четыре миллиона рублей.

Одна из заявительниц — жительница Тюмени — назвала команду блогеров мошенниками. По словам женщины, они не дали ей знаний, а только рассказывали, что зарабатывать просто. Впечатлившись, она запустила курсы женского счастья, но ожидаемых финансовых результатов они так и не принесли. За обучение тюменка отдала миллион рублей.

Шабутдинов был задержан в Москве 3 ноября, незадолго до проведения онлайн-форума. Следствие считает, что блогер использовал агрессивный маркетинг, чтобы продать образовательные программы, тренинги и вебинары. Блогера отправили в СИЗО до 16 декабря.