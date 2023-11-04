Блогера-миллионника Шабутдинова отправили в СИЗО

Блогера Аяза Шабутдинова отправили в СИЗО до 16 декабря

Блогера и предпринимателя Аяза Шабутдинова отправили в СИЗО до 16 декабря. Об том сообщает SHOT.

По информации издания, суд не стал выпускать его под залог, учитывая, что у Шабутдинова есть гражданство Сент-Люсии, открытая виза США и действующий Шенген.

Ранее сообщалось, что Шабутдинов просил отпустить его под залог в четыре миллиона рублей. В заседании также приняла участие предпринимательца Наталья Калистратова, которая написала заявление на блогера. Она приобрела курс стоимостью 1,9 миллиона рублей и заявила, что ее вынудили набрать кредитов.

Шабутдинов был задержан в Москве в пятницу, 3 ноября, незадолго до проведения онлайн-форума. Следствие считает, что блогер использовал агрессивный маркетинг, чтобы продать образовательные программы, тренинги и вебинары.