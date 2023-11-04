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14:34, 4 ноября 2023Силовые структуры

Блогер Шабутдинов попросил отпустить его под залог в четыре миллиона рублей

Блогер Аяз Шабутдинов попросил отпустить его под залог в 4 млн рублей

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Блогер и предприниматель Аяз Шабутдинов попросил отпусти его под залог в четыре миллиона рублей. Об этом сообщает SHOT.

По его словам, уголовное дело для него стало шоком, так как из 30 тысяч учеников всего 8 недовольны курсом. Следствие считает, что блогер может скрыться, потому что выяснилось, что у него есть гражданство Сент-Люсии.

В заседании приняла участие предпринимательца Наталья Калистратова, которая написала заявление на блогера. По ее словам, Шабутдинов разводил учениц на деньги в том числе с помощью соблазнения.

Калистарова приобрела у Шабутдинова курс «Миллион с Аязом» за 1,9 миллиона рублей. Она заявила, что ее развели и вынудили набрать кредитов на оплату курса.

Ранее сообщалось, что блогера-миллионника доставили в Таганский суд Москвы, где ему изберут меру пресечения.

Шабутдинов был задержан в Москве в пятницу, 3 ноября, незадолго до проведения онлайн-форума. Следствие считает, что блогер использовал агрессивный маркетинг, чтобы продать образовательные программы, тренинги и вебинары.

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