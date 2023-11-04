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11:56, 4 ноября 2023Силовые структуры

Блогера-миллионника Шабутдинова доставили в суд

Блогера-миллионника Аяза Шабутдинова доставили в суд

Кадр: Аяз Шабутдинов / YouTube

Блогера-миллионника Аяза Шабутдинова доставили в Таганский суд Москвы, где ему изберут меру пресечения. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что задержанному предъявили обвинения в восьми эпизодах мошенничества, совершенных организованной группой в особо крупном размере.

Блогер вину не признал.

Шабутдинов был задержан в Москве в пятницу, 3 ноября, незадолго до проведения онлайн-форума. Следствие считает, что блогер использовал агрессивный маркетинг, чтобы продать образовательные программы, тренинги и вебинары. Предприниматель и его коллеги гарантировали своим клиентами высокие доходы и обещали научить их эффективной деятельности.

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      Варвара Кошечкина
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