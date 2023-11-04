Блогеру Шабутдинову предъявили обвинения в восьми случаях мошенничества

Блогеру Аязу Шабутдинову предъявили обвинения в восьми эпизодах мошенничества

Блогеру и предпринимателю Аязу Шабутдинову предъявили обвинения в восьми эпизодах мошенничества, совершенных организованной группой в особо крупном размере. Об этом сообщила прокуратура Москвы в Telegram.

«Известный блогер и бизнес-тренер (Шабутдинов — прим. "Ленты.ру") задержан в качестве подозреваемого в порядке статьи 91 УПК РФ и ему предъявлено обвинение в совершении восьми преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере)», — рассказали в столичной прокуратуре.

Отмечается, что вину блогер не признал. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании в отношении Шабутдинова меры пресечения в виде заключения под стражу.

Шабутдинова задержали в Москве в минувшую пятницу, 3 ноября. В день задержания блогер планировал провести онлайн-форум. Позднее стало известно, что в отношении предпринимателя возбудили дело о мошенничестве. По данным МВД, бизнес-тренер и его сообщники обещали научить всех желающих эффективной предпринимательской деятельности и гарантировали им высокие доходы. Уточнялось, что блогер использовал агрессивный маркетинг, чтобы продать образовательные программы, тренинги и вебинары.