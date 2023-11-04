Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:24, 4 ноября 2023Силовые структуры

Блогеру Шабутдинову предъявили обвинения в восьми случаях мошенничества

Блогеру Аязу Шабутдинову предъявили обвинения в восьми эпизодах мошенничества

Кадр: Аяз Шабутдинов / YouTube

Блогеру и предпринимателю Аязу Шабутдинову предъявили обвинения в восьми эпизодах мошенничества, совершенных организованной группой в особо крупном размере. Об этом сообщила прокуратура Москвы в Telegram.

«Известный блогер и бизнес-тренер (Шабутдинов — прим. "Ленты.ру") задержан в качестве подозреваемого в порядке статьи 91 УПК РФ и ему предъявлено обвинение в совершении восьми преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере)», — рассказали в столичной прокуратуре.

Отмечается, что вину блогер не признал. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании в отношении Шабутдинова меры пресечения в виде заключения под стражу.

Шабутдинова задержали в Москве в минувшую пятницу, 3 ноября. В день задержания блогер планировал провести онлайн-форум. Позднее стало известно, что в отношении предпринимателя возбудили дело о мошенничестве. По данным МВД, бизнес-тренер и его сообщники обещали научить всех желающих эффективной предпринимательской деятельности и гарантировали им высокие доходы. Уточнялось, что блогер использовал агрессивный маркетинг, чтобы продать образовательные программы, тренинги и вебинары.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      США тайно отдали ВСУ самую мощную машину для прорыва обороны. Как это «чудо-оружие» способно повлиять на ход конфликта?

      Российский школьник неожиданно впал в кому на уроке

      Путин присудил патриарху Кириллу премию за укрепление единства нации

      Блогеру Шабутдинову предъявили обвинения в восьми случаях мошенничества

      В России показали считавшуюся утерянной икону Казанской Божией Матери

      Сайты выставки «Россия» подверглись хакерской атаке с Украины и западных стран

      Минобороны заявило о попытке ВСУ совершить теракт в России

      Жителей Курской области предупредили о работе ПВО

      Около ста российских туристов застряли на китайской таможне

      Генсек ООН высказался об ударе Израиля по машинам скорой помощи в Газе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости