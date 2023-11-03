В отношении блогера Шабутдинова возбудили дело о мошенничестве

МВД: против блогера Аяза Шабутдинова возбуждено дело о мошенничестве

В отношении блогера-миллионника Аяза Шабутдинова возбудили дело о мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, бизнес-тренер и его сообщники обещали научить каждого желающего эффективной предпринимательской деятельности с получением сверхдоходов. Шабутдинов использовал агрессивный маркетинг, чтобы продать образовательные программы, тренинги и вебинары, которые якобы способны помочь начать успешный бизнес, отмечает Волк.

Теперь у МВД появились данные о нескольких эпизодах противоправной деятельности сотрудников одной из коммерческих организаций, через которые блогер продавал свои курсы.

О задержании Шабутдинова по подозрению в мошенничестве стало известно в пятницу, 3 ноября. Несмотря на то что сам блогер-миллионник перестал отвечать на звонки, его помощница заявила журналистам, что никакого задержания не было.

3 ноября блогер планировал запустить еще один курс, обещая научить каждого зарабатывать миллионы.