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12:52, 3 ноября 2023Силовые структуры

Помощница блогера-миллионника Аяза Шабутдинова опровергла его задержание

Представитель блогера Аяза Шабутдинова опровергла его задержание

Кадр: Аяз Шабутдинов / YouTube

Помощница блогера-миллионника Аяза Шабутдинова опровергла его задержание. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Представитель бизнес-тренера заявила, что Шабутдинов вернулся в Россию, но никакого задержания не было. Он продолжает работать. Помощница не знает, откуда появилась такая информация в сети.

Однако блогер не отвечает на звонки, уточняет издание. Кроме того, сообщается, что у Шабутдинова уже прошли обыски.

Ранее стало известно, что в Москве ФСБ задержала Шабутдинова по подозрению в мошенничестве. Он вернулся в Москву из-за границы и поехал в арендованные апартаменты. Там его задержали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно со столичным управлением ФСБ.

Дело связано с продажей образовательных курсов. 3 ноября блогер планировал запустить еще один курс, обещая научить каждого зарабатывать миллионы. Позже задержание связали также с вопросами по налогам.

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      Екатерина Кашурникова
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