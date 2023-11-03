Представитель блогера Аяза Шабутдинова опровергла его задержание

Помощница блогера-миллионника Аяза Шабутдинова опровергла его задержание. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Представитель бизнес-тренера заявила, что Шабутдинов вернулся в Россию, но никакого задержания не было. Он продолжает работать. Помощница не знает, откуда появилась такая информация в сети.

Однако блогер не отвечает на звонки, уточняет издание. Кроме того, сообщается, что у Шабутдинова уже прошли обыски.

Ранее стало известно, что в Москве ФСБ задержала Шабутдинова по подозрению в мошенничестве. Он вернулся в Москву из-за границы и поехал в арендованные апартаменты. Там его задержали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно со столичным управлением ФСБ.

Дело связано с продажей образовательных курсов. 3 ноября блогер планировал запустить еще один курс, обещая научить каждого зарабатывать миллионы. Позже задержание связали также с вопросами по налогам.