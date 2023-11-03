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12:44, 3 ноября 2023Силовые структуры

Задержание блогера-миллионника Аяза Шабутдинова связали с вопросами по налогам

Задержание блогера Аяза Шабутдинова также связали с вопросами по налогам
Аяз Шабутдинов

Аяз Шабутдинов. Кадр: Аяз Шабутдинов / YouTube

Задержание блогера-миллионника Аяза Шабутдинова связали с вопросами по налогам. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, в отношении Шабутдинова поступило много заявлений в полицию. Также к нему есть вопросы по налогам.

Ранее стало известно, что в Москве ФСБ задержала Шабутдинова по подозрению в мошенничестве. Он вернулся в Москву из-за границы и поехал в съемные апартаменты. Там его задержали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно со столичным управлением ФСБ.

Дело связано с продажей образовательных курсов. 3 ноября блогер планировал запустить еще один курс, обещая научить каждого зарабатывать миллионы.

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      Екатерина Кашурникова
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