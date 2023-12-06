Суд арестовал деньги блогера Шабутдинова

Суд арестовал счета обвиняемого в мошенничестве блогера Аяза Шабутдинова

Суд арестовал денежные средства на 17 счетах блогера и предпринимателя Аяза Шабутдинова по требованию прокуратуры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Москвы.

По данным ведомства, арест на счета Шабутдинова был наложен с целью обеспечения возмещения ущерба, причиненного потерпевшим по делу. Кроме средств блогера были также арестованы 11 счетов его объявленного в розыск 35-летнего соучастника, открытых в различных банках.

Шабутдинов является фигурантом дела о мошенничестве. Следствие считает, что он использовал агрессивный маркетинг для продажи своих образовательных программ и тренингов. Сам блогер с начала ноября находится в СИЗО.