Крымчанку задержали за сбор данных о военных объектах

ФСБ задержала женщину, собиравшую данные о военных объектах в Крыму

Крымчанку, которая собирала данные об инфраструктуре и военных объектах на полуострове, задержали. Об этом сообщила ФСБ, передает РИА Новости.

По данным ведомства, в Крыму задержаны две гражданки России, которых подозревают в совершении государственной измены. В частности, 34-летняя жительница Кировского района Республики Крым перевела пять тысяч гривен (около 113 долларов) со счета в одном из украинских банков на покупку снаряжения для ВСУ.

«Помимо финансовой поддержки, задержанная осуществляла сбор информации об инфраструктуре топливно-энергетического комплекса, военном аэродроме и других военных объектах ВС РФ, расположенных в Крыму», — говорится в сообщении.

Спецслужба выяснила, что полученные сведения задержанная планировала отправить своему родственнику — сотруднику Государственной пограничной службы Украины. Женщина не успела этого сделать, поскольку ее задержали сотрудники ФСБ.

Следственный отдел УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбудил уголовное дело по статье о государственной измене. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

В июне стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в Краснодаре мужчину, который отправлял деньги для нужд украинского националистического объединения.