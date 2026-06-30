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14:55, 30 июня 2026Силовые структуры

ФСБ задержала россиянина за помощь националистам

В Краснодаре арестовали мужчину за помощь украинским националистам
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Краснодаре арестовали мужчину за помощь украинским националистам. Об этом сообщает ТАСС.

Он обвиняется по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

По данным агентства, сотрудники ФСБ задержали 34-летнего мужчину, который отправлял денежные средства для нужд украинского националистического объединения. Он являлся сторонником националистической идеологии и оказывал финансовую помощь.

На время проведения следственных действий суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что россиянин получил 18 лет колонии за помощь представителю иностранного государства.

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