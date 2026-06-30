ФСБ задержала россиянина за помощь националистам

В Краснодаре арестовали мужчину за помощь украинским националистам. Об этом сообщает ТАСС.
Он обвиняется по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.
По данным агентства, сотрудники ФСБ задержали 34-летнего мужчину, который отправлял денежные средства для нужд украинского националистического объединения. Он являлся сторонником националистической идеологии и оказывал финансовую помощь.
На время проведения следственных действий суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее сообщалось, что россиянин получил 18 лет колонии за помощь представителю иностранного государства.