ФСБ задержала россиянина за помощь националистам

В Краснодаре арестовали мужчину за помощь украинским националистам

В Краснодаре арестовали мужчину за помощь украинским националистам. Об этом сообщает ТАСС.

Он обвиняется по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

По данным агентства, сотрудники ФСБ задержали 34-летнего мужчину, который отправлял денежные средства для нужд украинского националистического объединения. Он являлся сторонником националистической идеологии и оказывал финансовую помощь.

На время проведения следственных действий суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что россиянин получил 18 лет колонии за помощь представителю иностранного государства.

