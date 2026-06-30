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Силовые структуры
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13:23, 30 июня 2026Силовые структуры

Россиянин получил 18 лет колонии за помощь представителю иностранного государства

В Московской области мужчину приговорили к 18 годам колонии за госизмену
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Московской области мужчину приговорили к 18 годам колонии за госизмену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Он признан виновным по статьям 222.1 («Незаконное приобретение, перевозка, ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств») и 275 («Государственная измена») УК РФ.

Как установил суд, Морковкин незаконно приобрел и перемещал взрывчатые вещества и взрывные устройства. Также он оказывал другую помощь представителю иностранного государства в деятельности, направленной против безопасности России.

Суд признал его виновным и приговорил к 18 годам колонии строгого режима, а также к штрафу в размере 800 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что трое россиян-террористов готовили взрывы в трех регионах России.

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