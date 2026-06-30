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Силовые структуры
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09:59, 30 июня 2026Силовые структуры

Трое россиян-террористов готовили взрывы в трех регионах России

ФСБ: Готовившим взрывы в Костромской, Смоленской и Тульской областях дали до 25 лет
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Трое готовивших теракты в Костромской, Смоленской и Тульской областях россиян получили до 25 лет лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Фигуранты — 1984, 1994 и 1999 годов рождения. Они работали на украинские спецслужбы. В отношении них расследованы уголовные дела по статье 275 УК РФ («Государственная измена»), части 3 статьи 30, части 1 и части 2 статьи 205 УК РФ («Покушение на террористический акт»), части 2 статьи 295.4 УК РФ («Участие в террористическом сообществе»), части 2 статьи 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»), части 3 и части 4 статьи 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

Они получили сроки от 12 до 25 лет в колонии строгого режима, с отбыванием первых 4-5 лет в тюрьме и крупным денежным штрафом.

По информации правоохранителей, фигуранты начали переписку с представителями спецслужбы Украины в Telegram. По их заданиям они собирали данные об оборонных предприятиях, ведущих сотрудниках и объектах критически важной инфраструктуры и правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что задержанный за подготовку поджога синагоги в Ярославле собирался после совершенной диверсии уехать в Сирию и вступить в ряды запрещенной террористической организации.

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