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Силовые структуры
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10:03, 29 июня 2026Силовые структуры

Раскрыты подробности о готовившем поджог синагоги в Ярославле

Готовивший поджог синагоги в Ярославле собирался уехать к террористам в Сирию
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Задержанный за подготовку поджога синагоги в Ярославле собирался после совершенной диверсии уехать в Сирию и вступить в ряды запрещенной террористической организации. Об этом со ссылкой на центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России сообщает РИА Новости.

В ходе обыска дома у злоумышленника нашли и изъяли готовые к применению самодельные зажигательные устройства, инструкции от куратора и средства связи. Задержанному предстоит ответить по статьям о подготовке теракта и участии в деятельности террористической организации.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении нападения на синагогу в Ярославле и задержании террориста. Мужчина по указанию кураторов провел тщательную разведку объекта, а затем приобрел компоненты и вещества для изготовления бутылок с зажигательной смесью, чтобы потом с их помощью поджечь синагогу.

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