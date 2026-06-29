Террорист подготовил нападение на синагогу в российском регионе

В Ярославле ФСБ предотвратила нападение на синагогу

В Ярославле сотрудники ФСБ предотвратили нападение на синагогу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

По данным силовиков, мужчина является сторонником запрещенной на территории России международной террористической организации. Он вышел на контакт с террористом из Сирии и по его указанию приобрел компоненты и вещества для изготовления бутылок с зажигательной смесью, чтобы потом с их помощью поджечь синагогу. Перед этим мужчина провел разведку территории.

Реализовать план он не успел.

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