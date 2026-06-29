Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:50, 29 июня 2026Силовые структуры

Террорист подготовил нападение на синагогу в российском регионе

В Ярославле ФСБ предотвратила нападение на синагогу
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Ярославле сотрудники ФСБ предотвратили нападение на синагогу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

По данным силовиков, мужчина является сторонником запрещенной на территории России международной террористической организации. Он вышел на контакт с террористом из Сирии и по его указанию приобрел компоненты и вещества для изготовления бутылок с зажигательной смесью, чтобы потом с их помощью поджечь синагогу. Перед этим мужчина провел разведку территории.

Реализовать план он не успел.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике (ДНР) приговорили гражданина Норвегии Вэрдаля Тора-Ивара Брейснеса к 14 годам колонии строгого режима.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Си Цзиньпин сделал заявление о поддержке Белоруссии

    Власти объявили о масштабных последствиях налета ВСУ на Севастополь

    Раскрыты подробности о готовившем поджог синагоги в Ярославле

    Анчелотти оценил форму Неймара перед стартом плей-офф

    В российских автошколах появятся программы для одного типа машин

    Под Москвой над ребенком с аутизмом надругались в детсаду

    Азербайджан высказался о признании Израилем геноцида армян

    Террорист подготовил нападение на синагогу в российском регионе

    КМП США получил F-35 без РЛС

    Осужденный за порно москвич устраивал в России и за границей секс-вечеринки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok