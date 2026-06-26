Норвежского наемника приговорили в России к 14 годам колонии

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил гражданина Норвегии Вэрдаля Тора-Ивара Брейснеса к 14 годам колонии строго режима. Об этом в своем Telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба региональных судов.

По данным следствия подданный Королевства Норвегия принимал участие в вооруженном конфликте на стороне Украины в качестве иностранного наемника и заработал сумму эквивалентную 1 750 333 рублям. Отмечается, что дело рассматривалось в отсутствие подсудимого, в закрытом судебном заседании.

Ранее штурмовик 102-го гвардейского полка с позывным Тайван рассказал, как уничтожил блиндаж с иностранными наемниками ВСУ в районе населенного пункта Приют на территории Донецкой народной республики (ДНР).