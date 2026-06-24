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08:29, 24 июня 2026Бывший СССР

Штурмовик рассказал об уничтожении блиндажа с наемниками

Боец Тайван рассказал, как уничтожил блиндаж с иностранными наемниками ВСУ
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Штурмовик 102-го гвардейского полка с позывным Тайван рассказал, как уничтожил блиндаж с иностранными наемниками ВСУ в районе населенного пункта Приют на территории Донецкой народной республики (ДНР). Его слова передает РИА Новости.

«Во время выхода к точке мною был замечен блиндаж. Я приблизился, посидел возле него, и услышал, что там есть какие-то движения и работает рация», — рассказал боец.

По его словам, он услышал доносящуюся из блиндажа иностранную речь и использовал две гранаты для уничтожения противников.

Ранее в одном из центров подготовки ВСУ разгорелся скандал между иностранными наемниками. Утверждается, что гражданин Бразилии Ариссон Беневидес с позывным Попугай нахамил женщине-инструктору, за которую заступился супруг — наемник из Румынии, и ударил Беневидеса по голове камнем.

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