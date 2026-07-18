Бывший боксер Костя Цзю поучаствовал в восьмичасовой очной ставке по делу о хищении

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю провел более восьми часов на очной ставке с бизнесменом Игорем Козьяковым по уголовному делу о мошенничестве. Об этом сообщает «Коммерсант».

Козьяков обвиняется в хищении у боксера 7 миллионов рублей. Подозреваемый является владельцем детского развивающего центра «Катюша». По версии следствия, Цзю в 2018-2019 годах передал бизнесмену деньги на развитие проекта под 34 процента годовых. Однако Козьяков не смог вернуть большую часть долга.

Подозреваемый настаивает на своей невиновности. Козьяков связывает долг с неоплаченным пребыванием детей спортсмена в центре. По делу Цзю проходит потерпевшим.

Цзю является уроженцем Серова Свердловской области. После чемпионата мира 1991 года он уехал в Австралию и начал выступать за эту страну. Спортсмен боксировал в первом полусреднем весе. Он завоевал титулы чемпиона мира по версиям IBF (1995) и WBC (1999), а в 2001-м стал абсолютным чемпионом мира.