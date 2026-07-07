Боксер Костя Цзю объяснил свои требования о миллионах с предпринимателя

Экс-чемпион мира по боксу Костя Цзю объяснил требование миллионов с предпринимателя

Экс-чемпион мира по боксу Костя Цзю объяснил требование миллионов с предпринимателя. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, бывший чемпион мира по боксу подал в суд на создателя детского развивающего центра «Катюша» Игоря Козьякова из-за невозврата долга.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По словам спортсмена, в 2018-2019 годах он одолжил учредителю детского центра деньги на развитие бизнеса, однако обратно их так и не получил — предприниматель вернул только около 1,75 миллиона рублей. Заем был оформлен официально под 34 процента годовых.

Спор спортсмена и предпринимателя суд Москвы уже рассматривал и обязал Козьякова выплатить 13,4 миллиона рублей. Козьяков предложил Цзю мировое соглашение с разовой выплатой еще четырех миллионов рублей, но тот отказался.

Цзю рассказал, что они ходили к нему в садик и выручили бизнесмена денежными средствами на его развитие. Но в какой-то момент он перестал их возвращать. От действий предпринимателя также пострадали еще несколько семей.

Ранее сообщалось, что известный российский боксер потребовал миллионы от предпринимателя.