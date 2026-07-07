Известный российский боксер потребовал миллионы от предпринимателя

Боксер Костя Цзю обвинил бизнесмена Козьякова в хищении у него 7 млн рублей

Чемпион мира по боксу Константин Цзю обвинил бизнесмена Игоря Козьякова в хищении у него семи миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По словам спортсмена, в 2018-2019 годах он одолжил учредителю детского центра «Катюша» деньги на развитие бизнеса, однако обратно их так и не получил — предприниматель вернул только около 1,75 миллиона рублей. Заем был оформлен официально под 34 процента годовых.

Спор спортсмена и предпринимателя суд Москвы уже рассматривал и обязал Козьякова выплатить 13,4 миллиона рублей. Козьяков предложил Цзю мировое соглашение с разовой выплатой еще четырех миллионов рублей, но тот отказался.

Ранее сообщалось, что ФСБ разоблачила схему похитившего солярку на миллионы рублей трио.