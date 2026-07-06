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Силовые структуры
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17:51, 6 июля 2026Силовые структуры

ФСБ разоблачила схему похитившего солярку на миллионы рублей трио

В Тюмени ФСБ задержала 2 женщин и мужчину, подозреваемых в хищении солярки на 5 млн рублей
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Тюмени ФСБ задержала двух женщин и мужчину, подозреваемых в хищении солярки с топливных карт областного дорожного предприятия на сумму более пяти миллионов рублей. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное УФСБ России.

В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

По данным агентства, фигуранты разработали план по хищению топлива. Они систематически списывали его с корпоративных топливных карт, принадлежащих АО «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие». Похищенную солярку они оперативно перепродавали сторонним водителям за наличные деньги.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила диверсию на железнодорожной инфраструктуре в Пятигорске: задержан террорист, действовавший по указанию куратора из Сирии.

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