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09:52, 3 июля 2026Силовые структуры

ФСБ обезвредила готовившего диверсию на железной дороге террориста из Сирии

ФСБ задержала мужчину, готовившего теракт на ж/д в Пятигорске по указу куратора из Сирии
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

ФСБ предотвратила диверсию на железнодорожной инфраструктуре в Пятигорске: задержан террорист, действовавший по указанию куратора из Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Задержанный — выходец одной из стран Центральной Азии, сторонник запрещенной в России международной террористической организации. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и участии в деятельности признанной террористической в России организации.

По данным правоохранителей, фигурант готовил нападение на объект транспортной железнодорожной инфраструктуры Ставропольского края по указанию и при координации находящегося в Сирии куратора, с использованием самодельного зажигательного устройства.

Мужчина отфотографировал объект, который планировал поджечь, а потом купил составные части и химические вещества, необходимые для изготовления бутылок с зажигательной смесью. После теракта он планировал выехать в Сирию и вступить в ряды террористов.

Ранее сообщалось, что участники организации «Артподготовка» (признана в РФ террористической и запрещена) планировали сбросить с моста бомбу на поезд, перевозящий продукцию военно-промышленного комплекса (ВПК).

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