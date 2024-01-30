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15:50, 30 января 2024Силовые структуры

Число потерпевших по делу блогера Шабутдинова достигло 50

Адвокат: число потерпевших по делу блогера Аяза Шабутдинова достигло 50

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Число потерпевших по делу блогера и предпринимателя Аяза Шабутдинова достигло 50. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Калоя Ахильгова.

Бизнес-тренеру предъявили новое обвинение — 50 эпизодов мошенничества. Защитник считает, что число потерпевших еще вырастет.

Ранее Таганский суд Москвы продлил арест блогеру до 16 февраля.

3 ноября 2023 года Шабутдинова задержали в Москве. Следствие считает, что он использовал агрессивный маркетинг для продажи своих образовательных программ и тренингов. Вину блогер не признает.

Цена курса Шабутдинова варьировалась от 199 до 400 тысяч рублей.

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      Екатерина Кашурникова
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