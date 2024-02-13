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19:34, 13 февраля 2024Силовые структуры

Блогеру Шабутдинову продлили арест по уголовному делу

Блогер Шабутдинов пробудет в СИЗО до 16 апреля по делу о крупном мошенничестве

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Таганский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей блогеру и предпринимателю Аязу Шабутдинову, обвиняемому в крупном мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Фигурант уголовного дела пробудет в СИЗО до 16 апреля.

Ранее следователи МВД возбудили еще семь уголовных дел по статье 159 («Мошенничество») УК РФ в отношении Шабутдинова. В ближайшее время его намерены проверить на совершение налоговых преступлений.

Блогера задержали 3 ноября 2023 года в Москве. По данным следствия, Шабутдинов использовал агрессивный маркетинг для продажи своих образовательных программ и тренингов.

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      Олеся Мицкевич
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