Блогеру Шабутдинову продлили арест по уголовному делу

Блогер Шабутдинов пробудет в СИЗО до 16 апреля по делу о крупном мошенничестве

Таганский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей блогеру и предпринимателю Аязу Шабутдинову, обвиняемому в крупном мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Фигурант уголовного дела пробудет в СИЗО до 16 апреля.

Ранее следователи МВД возбудили еще семь уголовных дел по статье 159 («Мошенничество») УК РФ в отношении Шабутдинова. В ближайшее время его намерены проверить на совершение налоговых преступлений.

Блогера задержали 3 ноября 2023 года в Москве. По данным следствия, Шабутдинов использовал агрессивный маркетинг для продажи своих образовательных программ и тренингов.

