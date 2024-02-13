Следователь: блогера Шабутдинова проверят на налоговые преступления

Блогера Аяза Шабутдинова проверят на совершение налоговых преступлений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на следователя в Таганском суде Москвы.

По его данным, у бизнес-тренера нашли банковские карты Беларуси, ОАЭ и Казахстана. Кроме того, он покупал дорогую недвижимость за границей. Теперь его проверят на преступления, связанные с нарушением налогового законодательства РФ.

Ранее стало известно, что против блогера возбудили еще семь уголовных дел по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

Шабутдинова задержали в Москве 3 ноября 2023 года. Следствие считает, что он использовал агрессивный маркетинг для продажи своих образовательных программ и тренингов. Вину блогер не признает.