У российского блогера арестовали деньги на счетах и автомобиль

Суд арестовал деньги и автомобиль блогера Шабутдинова по делу о мошенничестве

Таганский суд Москвы арестовал денежные средства и автомобиль блогера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Решение об обеспечительных мерах принято по ходатайству следствия. Арестованы средства на лицевых счетах в банках и наличные, изъятые в ходе обысков.

Также под санкции попало имущество второго фигуранта дела — гендиректора компании, продававшей обучающие курсы, Василия Алексеева.

Шабутдинову предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве по 50 эпизодам.

18 марта Московский городской суд оставил без изменения постановление Таганского районного суда столицы о продлении ему срока содержания под стражей до 16 апреля.

Блогера задержали 3 ноября 2023 года в Москве. По данным следствия, Шабутдинов использовал агрессивный маркетинг для продажи своих образовательных программ и тренингов.