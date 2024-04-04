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18:34, 4 апреля 2024Силовые структуры

У российского блогера арестовали деньги на счетах и автомобиль

Суд арестовал деньги и автомобиль блогера Шабутдинова по делу о мошенничестве
Аяз Шабутдинов

Аяз Шабутдинов. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Таганский суд Москвы арестовал денежные средства и автомобиль блогера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Решение об обеспечительных мерах принято по ходатайству следствия. Арестованы средства на лицевых счетах в банках и наличные, изъятые в ходе обысков.

Также под санкции попало имущество второго фигуранта дела — гендиректора компании, продававшей обучающие курсы, Василия Алексеева.

Шабутдинову предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве по 50 эпизодам.

18 марта Московский городской суд оставил без изменения постановление Таганского районного суда столицы о продлении ему срока содержания под стражей до 16 апреля.

Блогера задержали 3 ноября 2023 года в Москве. По данным следствия, Шабутдинов использовал агрессивный маркетинг для продажи своих образовательных программ и тренингов.

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      Любовь Ширижик
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