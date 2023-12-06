В деле блогера Шабутдинова появился сообщник

Прокуратура: фигурант дела блогера Шабутдинова объявлен в розыск

В уголовном деле блогера Аяза Шабутдинова появился новый фигурант — гендиректор компании, продававшей обучающие курсы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе московской прокуратуры.

35-летний сообщник скрылся от органов следствия и был объявлен в розыск. По делу арестовано 28 банковских счетов, принадлежащих Шабутдинову и его подельнику, с целью обеспечения возмещения ущерба потерпевшим.

На время проведения расследования соучастник преступления отстранен от должности исполнительного директора и гендиректора компании, через которые продавались курсы Шабутдинова.

Эти должности занимал Василий Алексеев, отмечает РИА Новости.

22 ноября Мосгорсуд оставил под арестом Шабутдинова до 16 декабря, несмотря на его предложение о залоге в 15 миллионов рублей. Его обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, он использовал агрессивный маркетинг, чтобы продавать свои тренинги и вебинары.