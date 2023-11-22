Блогера Шабутдинова оставили в СИЗО по делу о мошенничестве

Мосгорсуд оставил блогера Аяза Шабутдинова под арестом до 16 декабря

Мосгорсуд оставил под арестом обвиненного в мошенничестве блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова до 16 декабря. Об этом «Ленте.ру» в среду, 22 ноября, рассказала официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Защита блогера требовала сменить избранную ему меру пресечения на домашний арест. Во время рассмотрения апелляции задержанный заплакал в зале суда, попросил освободить его из СИЗО, предложил залог в 15 миллионов рублей и развернул плакат с надписью «Предприниматель», сообщал Telegram-канал Mash. Кроме того, Шабутдинов напомнил, что у него есть дети, взросления которых он боится не увидеть из-за предполагаемого срока.

Известный блогер был задержан в Москве 3 ноября. По версии следствия, он использовал агрессивный маркетинг, чтобы продавать свои тренинги и вебинары.

Ранее одна из учениц Шабутдинова рассказала, что участникам курсов подмешивали в кофе странные зеленые таблетки, после чего они впадали в эйфорию.