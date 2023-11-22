Ученица российского блогера рассказала о зеленых таблетках на его курсах

Ученица Шабутдинова: в кофе на курсах подмешивали странные зеленые таблетки

Участникам курсов блогера Аяза Шабутдинова, который обвиняется в особо крупном мошенничестве, подмешивали в кофе зеленые таблетки, после чего они впадали в эйфорию. Об этом РИА Новости рассказала ученица блогера Наталья Калистратова.

По ее словам, люди на курсах Шабутдинова занимались медитациями в состоянии эйфории. Зеленые таблетки нашли силовики в ходе обысков у блогера и отправили на экспертизу для установления их состава.

Следователи изъяли все паспорта блогера. Он также добровольно отдал правоохранителям все свои телефоны и другие носители информации. По словам его жены Лидии Муцольговой, силовики забрали еще и дневники — ее и Шабутдинова.

У Шабутдинова есть гражданство Сент-Люсии и открытые визы США и Италии. Блогер также является резидентом ОАЭ.

Шабутдинов был задержан в Москве 3 ноября. По версии следствия, блогер использовал агрессивный маркетинг, чтобы продавать образовательные программы, тренинги и вебинары.

Суд оставил блогера в СИЗО до 16 декабря из-за его виз и еще одного гражданства. Защита требует сменить меру пресечения для Шабутдинова на домашний арест.