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14:02, 22 ноября 2023Силовые структуры

Ученица российского блогера рассказала о зеленых таблетках на его курсах

Ученица Шабутдинова: в кофе на курсах подмешивали странные зеленые таблетки

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Участникам курсов блогера Аяза Шабутдинова, который обвиняется в особо крупном мошенничестве, подмешивали в кофе зеленые таблетки, после чего они впадали в эйфорию. Об этом РИА Новости рассказала ученица блогера Наталья Калистратова.

По ее словам, люди на курсах Шабутдинова занимались медитациями в состоянии эйфории. Зеленые таблетки нашли силовики в ходе обысков у блогера и отправили на экспертизу для установления их состава.

Следователи изъяли все паспорта блогера. Он также добровольно отдал правоохранителям все свои телефоны и другие носители информации. По словам его жены Лидии Муцольговой, силовики забрали еще и дневники — ее и Шабутдинова.

У Шабутдинова есть гражданство Сент-Люсии и открытые визы США и Италии. Блогер также является резидентом ОАЭ.

Шабутдинов был задержан в Москве 3 ноября. По версии следствия, блогер использовал агрессивный маркетинг, чтобы продавать образовательные программы, тренинги и вебинары.

Суд оставил блогера в СИЗО до 16 декабря из-за его виз и еще одного гражданства. Защита требует сменить меру пресечения для Шабутдинова на домашний арест.

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      Любовь Ширижик
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