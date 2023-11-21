Силовики изъяли все паспорта и телефоны блогера Шабутдинова

Следователи изъяли все паспорта и телефоны блогера Аяза Шабутдинова

Следователи изъяли все паспорта блогера Аяза Шабутдинова, который обвиняется в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката блогера Татьяну Пашкевич.

Предприниматель добровольно отдал правоохранителям все свои телефоны и другие носители информации, добавила она. По словам его жены Лидии Муцольговой, силовики забрали еще и дневники — ее и Шабутдинова.

Ранее стало известно, что кроме российского у Шабутдинова есть гражданство Сент-Люсии и открытые визы США и Италии. Блогер также является резидентом ОАЭ.

Шабутдинов был задержан в Москве 3 ноября. По версии следствия, блогер использовал агрессивный маркетинг, чтобы продать образовательные программы, тренинги и вебинары.

Суд оставил блогера в СИЗО до 16 декабря из-за его виз и еще одного гражданства. Защита требует сменить меру пресечения для Шабутдинова на домашний арест.