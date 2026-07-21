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12:50, 21 июля 2026Россия

ВС России взяли под контроль населенный пункт в зоне СВО

Минобороны: Российские войска взяли под контроль Волоховское в Харьковской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о поселке Волоховское в Харьковской области, где боевые действия вели подразделения группировки войск «Север».

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины в боях с российскими военнослужащими лишились более 295 солдат, танка, трех боевых бронированных машин, ЗРК, двух артиллерийских орудий, РСЗО «Град», а также станции радиоэлектронной борьбы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва проводит спецоперацию для того, чтобы на Украине не присутствовали войска НАТО. Он также добавил, что размещение иностранных контингентов на территории Украины неприемлемо для России.

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