Ученые ускорили анализ проб воды из Байкала благодаря нейросети

Гидробиологи ускорили анализ проб воды из Байкала благодаря компьютерному зрению

Ученые из Научно-исследовательского института биологии озера Байкал Иркутского государственного университета (НИИ ИГУ), Института биологии южных морей имени А. О. Ковалевского (ФИЦ ИнБЮМ) и компании MaritimeAI ускорили анализ проб воды из Байкала благодаря нейросети. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе компании «Яндекс».

Гидробиологи стали использовать в анализе проб воды систему на базе компьютерного зрения, работающую на мощностях платформы Yandex Cloud. Нейросеть, в создании которой участвовали Центр технологий для общества «Яндекса», компания MaritimeAI и фонд «Озеро Байкал», существенно ускорила и упростила деятельность специалистов. Если раньше на изучение проб и новых микроорганизмов уходило несколько дней кропотливой работы, то сейчас искусственный интеллект справляется с этим за несколько часов.

«Современные методы машинного зрения позволили вывести программу мониторинга Байкала на новый технологический уровень, сохранив научную преемственность многолетних наблюдений. Компьютерное зрение берет на себя обработку больших массивов данных и передает специалистам только сложные случаи. Такой подход помогает быстрее выявлять изменения в структуре сообществ зоопланктона и точнее оценивать состояние экосистемы озера», — отметил доктор биологических наук, директор НИИ ИГУ Максим Тимофеев.

Ученые начали использовать искусственный интеллект с 2022 года. Впервые ее применили для проекта «Точка № 1», который ведет экологический мониторинг озера с 1945 года. Пробы воды отбираются раз в одну-две недели в одной и той же точке Южного Байкала. Далее специалисты с помощью нейросети изучают их под микроскопом, чтобы определить видовой состав и численность зоопланктона. За это время система обработала более 250 тысяч изображений из 811 проб.

В ноябре прошлого года сообщалось, что российские спасатели смогут предотвращать пожары с помощью нейросети.