Глава МИД Ирана выразил французскому коллеге недовольство по одной причине

Аракчи выразил Барро недовольство из-за действий французских дипломатов в Иране

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи выразил своему французскому коллеге Жану-Ноэлю Барро недовольство из-за действий французских дипломатов. Об этом сообщается в Telegram-канале главы МИД Ирана.

«Аракчи призвал французское правительство не допустить повторения подобных действий и принять необходимые меры», — утверждается в публикации.

По словам главы МИД Ирана, поведение сотрудников дипмиссии неприемлемо и противоречит дипломатическим стандартам. При этом в публикации не уточняется, в чем именно заключались действия дипломатов, вызвавшие недовольство иранской стороны.

Ранее Барро сообщил, что двух французских дипломатов в Иране задержали и допрашивали на протяжении нескольких часов. По его словам, они занимались программами поддержки гражданского общества.

13 июля МИД Франции бездоказательно обвинил Россию в совершении кибератак на территории европейских стран и пообещал вызвать российского посла в стране для выяснения ситуации.