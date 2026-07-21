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12:51, 21 июля 2026Моя страна

На российском острове обнаружили сразу семь краснокнижных растений

На острове Попова создадут экотропу в окружении краснокнижных растений
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

На острове Попова завершен первый экологический мониторинг сада на мысе Ликандера. Специалисты дирекции «Земля леопарда» обследовали самый северный туристический маршрут Дальневосточного морского заповедника во Владивостоке, передает «КП — Владивосток».

Согласно итогам исследования, было обнаружено сразу семь видов растений, занесенных в Красную книгу, включая лилию поникающую, которая растет исключительно на юге Приморья. Также на карту были нанесены места произрастания редких видов (ценопопуляции) и заложено более 20 постоянных участков для наблюдений. Проведено полное геоботаническое описание вдоль тропы.

Результаты станут базой для создания здесь первой полноценной экотропы. Для защиты флоры от вытаптывания маршрут оборудуют деревянными настилами и лестницами, а также установят информационные стенды.

Ранее сообщалось, что «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» по итогам грантового конкурса поддержала проект создания экологической тропы в государственном природном заповеднике «Тунгусский».

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