Депутат Журавлев: Совместное существование РФ и Украины было бы лучшим будущим

Украина будет счастлива в составе России как общенациональная житница и кузница, а европейский выбор, которым заморочили головы людям, привел к войне и не приблизил страну ни к Европейскому союзу (ЕС), ни к НАТО, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. В разговоре с «Лентой.ру» он поделился своим мнением.

«Совместное существование было бы лучшим будущим, мы ведь все-таки, как ни крути, один народ. После излечения Украины от тяжелого нацистского недуга отношения непременно наладятся. В противном случае страна просто перестанет существовать. Для этого — для мира — мы в принципе и ведем сейчас СВО», — сказал парламентарий.

По его словам, украинцев просто использовали как дубину для противостояния с Россией, а в ЕС и НАТО их никто и не ждал. Именно неверная позиция киевских властей привела к конфликту, указал он.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что завершение боевых действий на Украине не спасет страну от краха. По его словам, у них будет огромный демографический кризис. Дизен подчеркнул, что то, что происходит с Украиной, «ужасно». По его словам, в случае открытия границ прячущиеся от мобилизации жители покинут страну.