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16:57, 11 июня 2024Силовые структуры

В отношении блогера Шабутдинова возбудили еще пять уголовных дел

Следователи завели еще пять уголовных дел на блогера Аяза Шабутдинова
Аяз Шабутдинов

Аяз Шабутдинов. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Следователи возбудили еще пять уголовных дел в отношении блогера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следователя в Таганском суде Москвы.

Бизнес-тренеру грозит наказание до десяти лет лишения свободы. Сейчас в суде решается вопрос о продлении ему срока содержания под стражей.

Блогер был задержан в Москве 3 ноября 2023 года. По данным следствия, он использовал для продажи своих образовательных программ и тренингов агрессивный маркетинг. До возбуждения пяти новых уголовных дел в деле Шабутдинова насчитывалось 73 эпизода мошенничества.

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      Олеся Мицкевич
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