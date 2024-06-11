В отношении блогера Шабутдинова возбудили еще пять уголовных дел

Следователи завели еще пять уголовных дел на блогера Аяза Шабутдинова

Следователи возбудили еще пять уголовных дел в отношении блогера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следователя в Таганском суде Москвы.

Бизнес-тренеру грозит наказание до десяти лет лишения свободы. Сейчас в суде решается вопрос о продлении ему срока содержания под стражей.

Блогер был задержан в Москве 3 ноября 2023 года. По данным следствия, он использовал для продажи своих образовательных программ и тренингов агрессивный маркетинг. До возбуждения пяти новых уголовных дел в деле Шабутдинова насчитывалось 73 эпизода мошенничества.

