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14:21, 1 июля 2025Культура

Стала известна реакция звезды «Интернов» на приговор сыну за мошенничество

KP.RU: Для актера Вадима Демчога приговор сыну за мошенничество стал ударом
Ольга Коровина

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российский актер Вадим Демчог, наиболее известный по роли Купитмана в сериале «Интерны», тяжело переживает приговор сыну Вильяму за мошенничество. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на источник в окружении артиста.

По словам приятеля, Демчог выплатил около двух миллионов рублей и задействовал свои связи, чтобы урегулировать ситуацию. Он добавил, что Вильям никогда не нуждался в деньгах.

«Случившееся для него настоящий удар, большая трагедия для всей семьи», — отметил собеседник издания. Он предположил, что сын актера связался с плохой компанией, поскольку отца часто не было дома из-за плотного гастрольного графика.

30 июня сообщалось, что Мещанский суд приговорил 20-летнего Вильяма Демчога к двум годам лишения свободы за обман 82-летнего пенсионера. Во время заседания свою вину он признал и полностью возместил материальный ущерб потерпевшему. Молодой человек будет отбывать наказание в колонии общего режима.

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